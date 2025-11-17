Тренер Италии извинился за разгромное поражение от Норвегии

«В первую очередь мы должны извиниться перед нашими болельщиками. Первый тайм был очень хорош, мы были настоящей командой, но самое большое разочарование заключается в том, что второй тайм не соответствовал этим стандартам.



Поздравляю Норвегию. Но нужно отталкиваться от того первого тайма, который мы провели. Команда проявила себя и сделала важные вещи. Во втором тайме у нас были серьезные проблемы.



Игроки потеряли ритм, так как в первом тайме прессинговали правильно, но затем начали слишком часто терять мяч, давая Норвегии немного пространства. Неправильные передачи позволили норвежцам приблизиться к нашей штрафной», — приводит слова Гаттузо RAI Sport.