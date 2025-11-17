Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Спартак Кс
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.20
П2
2.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Северная Ирландия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.06
П2
6.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Германия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.62
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Мальта
:
Польша
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.73
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2

Тренер Италии извинился за разгромное поражение от Норвегии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о поражении от Норвегии в заключительном туре отбора на ЧМ-2026 (1:4).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, сборная Италии на своем поле уступила национальной команде Норвегии. В составе победителей дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд (78-я и 80-я минуты), еще по голу на счету Антонио Нусы (63) и Йоргена Ларсена (90+3). У проигравших отличился Франческо Эспозито (11).

«В первую очередь мы должны извиниться перед нашими болельщиками. Первый тайм был очень хорош, мы были настоящей командой, но самое большое разочарование заключается в том, что второй тайм не соответствовал этим стандартам.

Поздравляю Норвегию. Но нужно отталкиваться от того первого тайма, который мы провели. Команда проявила себя и сделала важные вещи. Во втором тайме у нас были серьезные проблемы.

Игроки потеряли ритм, так как в первом тайме прессинговали правильно, но затем начали слишком часто терять мяч, давая Норвегии немного пространства. Неправильные передачи позволили норвежцам приблизиться к нашей штрафной», — приводит слова Гаттузо RAI Sport.

В матче 3-го тура отбора на ЧМ-2026 Норвегия на своем поле также обыграла Италию (3:0). Сборная Норвегии заняла первое место в группе I и впервые с 1998 года квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира. Италия расположилась на втором месте в турнирной таблице и теперь сыграет в стыковых матчах.

Италия
1:4
Первый тайм: 1:0
Норвегия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
16.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Голы
Италия
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Норвегия
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
Составы команд
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Статистика
Италия
Норвегия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
4
5
Угловые
6
2
Фолы
15
8
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти