Тренер Италии извинился за разгромное поражение от Норвегии

Напомним, сборная Италии на своем поле уступила национальной команде Норвегии. В составе победителей дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд (78-я и 80-я минуты), еще по голу на счету Антонио Нусы (63) и Йоргена Ларсена (90+3). У проигравших отличился Франческо Эспозито (11).
«В первую очередь мы должны извиниться перед нашими болельщиками. Первый тайм был очень хорош, мы были настоящей командой, но самое большое разочарование заключается в том, что второй тайм не соответствовал этим стандартам.
Поздравляю Норвегию. Но нужно отталкиваться от того первого тайма, который мы провели. Команда проявила себя и сделала важные вещи. Во втором тайме у нас были серьезные проблемы.
Игроки потеряли ритм, так как в первом тайме прессинговали правильно, но затем начали слишком часто терять мяч, давая Норвегии немного пространства. Неправильные передачи позволили норвежцам приблизиться к нашей штрафной», — приводит слова Гаттузо RAI Sport.
В матче 3-го тура отбора на ЧМ-2026 Норвегия на своем поле также обыграла Италию (3:0). Сборная Норвегии заняла первое место в группе I и впервые с 1998 года квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира. Италия расположилась на втором месте в турнирной таблице и теперь сыграет в стыковых матчах.
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти