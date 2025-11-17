Ричмонд
Холанд повторил рекорд по голам за европейский отбор на ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд повторил рекорд по числу голов в рамках отборочного турнира к чемпионату мира среди европейских команд.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

25-летний норвежец отличился в каждом из восьми отборочных матчей, забив в общей сложности 16 мячей. Половину из этих мячей он забил в домашних матчах против сборных Андорры (11:1) и Израиля (5:0), оформив пента-трик и хет-трик соответственно.

Холанд повторил рекорд нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, который забил 16 голов в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в России. При этом стоит отметить, что тогда квалификация состояла из десяти матчей — на два больше, чем сейчас.

Абсолютным рекордсменом по числу голов в одном отборочном турнире чемпионата мира является бывший полузащитник сборной Ирана Карим Багери. В 13 матчах азиатского отбора к чемпионату мира 1998 года он забил 19 мячей, семь из которых были забиты в матче против Мальдив (17:0).

Всего на счету Холанда 55 забитых мячей в 48 матчах за сборную Норвегии. Он является единственным действующим футболистом, который достиг отметки в 50 голов за национальную команду, забивая более одного мяча в среднем за игру.

Сборная Норвегии выиграла отборочную группу I с Италией, Израилем, Эстонией и Молдовой с максимальным количеством очков — 24. Норвежцы выиграли все восемь матчей с общим счетом 37:5 и впервые с 1998 года вышли на чемпионат мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Италия
1:4
Первый тайм: 1:0
Норвегия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
16.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Голы
Италия
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Норвегия
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
Составы команд
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Статистика
Италия
Норвегия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
4
5
Угловые
6
2
Фолы
15
8
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
