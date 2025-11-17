Холанд повторил рекорд по голам за европейский отбор на ЧМ

Холанд повторил рекорд нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, который забил 16 голов в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в России. При этом стоит отметить, что тогда квалификация состояла из десяти матчей — на два больше, чем сейчас.