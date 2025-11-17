Холанд повторил рекорд по голам за европейский отбор на ЧМ

25-летний норвежец отличился в каждом из восьми отборочных матчей, забив в общей сложности 16 мячей. Половину из этих мячей он забил в домашних матчах против сборных Андорры (11:1) и Израиля (5:0), оформив пента-трик и хет-трик соответственно.
Холанд повторил рекорд нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, который забил 16 голов в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в России. При этом стоит отметить, что тогда квалификация состояла из десяти матчей — на два больше, чем сейчас.
Абсолютным рекордсменом по числу голов в одном отборочном турнире чемпионата мира является бывший полузащитник сборной Ирана Карим Багери. В 13 матчах азиатского отбора к чемпионату мира 1998 года он забил 19 мячей, семь из которых были забиты в матче против Мальдив (17:0).
Всего на счету Холанда 55 забитых мячей в 48 матчах за сборную Норвегии. Он является единственным действующим футболистом, который достиг отметки в 50 голов за национальную команду, забивая более одного мяча в среднем за игру.
Сборная Норвегии выиграла отборочную группу I с Италией, Израилем, Эстонией и Молдовой с максимальным количеством очков — 24. Норвежцы выиграли все восемь матчей с общим счетом 37:5 и впервые с 1998 года вышли на чемпионат мира.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти