Холанд считает выход Норвегии на ЧМ началом чего-то грандиозного

«Я счастлив, но, честно говоря, испытываю облегчение. Это большое давление, и я это чувствую, но в то же время это весело. Чувствую, что это начало чего-то грандиозного. Важно наслаждаться моментом.



На матче была фантастическая поддержка. Теперь я ожидаю увидеть много людей во время празднования в Норвегии», — приводит слова нападающего норвежцев Эрлинга Холанда TV2.