Холанд считает выход Норвегии на ЧМ началом чего-то грандиозного

Сборная Норвегии в заключительном матче отбора на ЧМ-2026 разгромила Италию со счетом 4:1. Норвежцы заняли первое место в группе I с 24 очками.
«Я счастлив, но, честно говоря, испытываю облегчение. Это большое давление, и я это чувствую, но в то же время это весело. Чувствую, что это начало чего-то грандиозного. Важно наслаждаться моментом.
На матче была фантастическая поддержка. Теперь я ожидаю увидеть много людей во время празднования в Норвегии», — приводит слова нападающего норвежцев Эрлинга Холанда TV2.
Холанд в матче с Италией оформил дубль. Нападающий сборной Норвегии забил 16 голов в отборе на ЧМ. Он повторил достижение форварда национальной команды Польши Роберта Левандовского, который поразил ворота 16 раз в рамках отбора на ЧМ-2018.
В 1998 году на чемпионате мира сборная Норвегии дошла до ⅛ финала, где уступила Италии со счетом 0:1.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира примут участие 48 сборных. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти