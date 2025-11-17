Ричмонд
Холанд считает выход Норвегии на ЧМ началом чего-то грандиозного

Сборная Норвегии впервые с 1998 года квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Норвегии в заключительном матче отбора на ЧМ-2026 разгромила Италию со счетом 4:1. Норвежцы заняли первое место в группе I с 24 очками.

«Я счастлив, но, честно говоря, испытываю облегчение. Это большое давление, и я это чувствую, но в то же время это весело. Чувствую, что это начало чего-то грандиозного. Важно наслаждаться моментом.

На матче была фантастическая поддержка. Теперь я ожидаю увидеть много людей во время празднования в Норвегии», — приводит слова нападающего норвежцев Эрлинга Холанда TV2.

Холанд в матче с Италией оформил дубль. Нападающий сборной Норвегии забил 16 голов в отборе на ЧМ. Он повторил достижение форварда национальной команды Польши Роберта Левандовского, который поразил ворота 16 раз в рамках отбора на ЧМ-2018.

В 1998 году на чемпионате мира сборная Норвегии дошла до ⅛ финала, где уступила Италии со счетом 0:1.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира примут участие 48 сборных. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Италия
1:4
Первый тайм: 1:0
Норвегия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
16.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо
Столе Сольбаккен
Голы
Италия
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
11′
Норвегия
Антонио Нуса
(Александр Серлот)
63′
Эрлинг Холанн
(Оскар Бобб)
78′
Эрлинг Холанн
(Мортен Торсби)
80′
Йорген Странд Ларсен
(Мортен Торсби)
90+3′
Составы команд
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
3
Федерико Димарко
7
Маттео Политано
23
Джанлука Манчини
9
Матео Ретеги
8
Давиде Фраттези
68′
16
Брайан Кристанте
21
Алессандро Бастони
67′
86′
4
Алессандро Буонджорно
5
Мануэль Локателли
79′
20
Маттиа Дзакканьи
18
Николо Барелла
45+2′
86′
6
Самуэле Риччи
15
Франческо Эспозито
69′
79′
11
Джанлука Скамакка
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
20
Антонио Нуса
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
8
Сандер Берге
5
Давид Меллер Вольфе
89′
4
Лео Эстигор
18
Кристиан Торстведт
75′
22
Оскар Бобб
6
Патрик Берг
64′
2
Мортен Торсби
7
Александр Серлот
75′
23
Тело Осгор
9
Эрлинг Холанн
89′
11
Йорген Странд Ларсен
90+3′
Статистика
Италия
Норвегия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
4
5
Угловые
6
2
Фолы
15
8
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти