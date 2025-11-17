Черчесов: Для меня совмещение постов невозможно

— Вы говорили, что против совмещения. Даже в ситуации, когда сборная не участвует в официальных соревнованиях?
— Я это не просто говорил, я это делал. С первой секунды сказал, что для меня это невозможно. Люди бывают разные. Кто‑то чувствует себя комфортно, кто‑то нет. Я бы чувствовал себя некомфортно. Я должен концентрироваться на своей непосредственной работе. Сейчас так решили Валерий Георгиевич, сборная, клуб. Значит, для них это комфортно. Пожалуйста, — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
Главный тренер сборной России Валерий Карпин с лета 2025 года возглавляет также московское «Динамо». В субботу, 15 ноября, национальная команда России уступила в Сочи сборной Чили (0:2). Команда Валерия Карпина потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда сборная проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение.
Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе. В 15 турах «Ахмат» набрал 16 очков и занимает 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы 22 ноября сыграют на выезде с казанским «Рубином».
Черчесову 62 года, ранее он тренировал пермский «Амкар», грозненский «Терек», московские «Спартак» и «Динамо», польскую «Легию», сборную России, венгерский «Ференцварош» и сборную Казахстана.
