Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Спартак Кс
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Северная Ирландия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.93
П2
5.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Германия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.40
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Мальта
:
Польша
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.73
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Нидерланды
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.06
X
18.00
П2
48.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
68.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Черногория
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.92
П2
1.43

Черчесов: Для меня совмещение постов невозможно

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что не согласился бы на совмещение постов главного тренера в клубе и национальной сборной по футболу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Вы говорили, что против совмещения. Даже в ситуации, когда сборная не участвует в официальных соревнованиях?

— Я это не просто говорил, я это делал. С первой секунды сказал, что для меня это невозможно. Люди бывают разные. Кто‑то чувствует себя комфортно, кто‑то нет. Я бы чувствовал себя некомфортно. Я должен концентрироваться на своей непосредственной работе. Сейчас так решили Валерий Георгиевич, сборная, клуб. Значит, для них это комфортно. Пожалуйста, — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин с лета 2025 года возглавляет также московское «Динамо». В субботу, 15 ноября, национальная команда России уступила в Сочи сборной Чили (0:2). Команда Валерия Карпина потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда сборная проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение.

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе. В 15 турах «Ахмат» набрал 16 очков и занимает 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы 22 ноября сыграют на выезде с казанским «Рубином».

Черчесову 62 года, ранее он тренировал пермский «Амкар», грозненский «Терек», московские «Спартак» и «Динамо», польскую «Легию», сборную России, венгерский «Ференцварош» и сборную Казахстана.

Россия
0:2
Первый тайм: 0:1
Чили
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Валерий Карпин
Николас Кордова
Голы
Чили
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
Статистика
Россия
Чили
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
2
2
Угловые
6
3
Фолы
5
17
Офсайды
1
2
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше