Тренер Нигерии после проигрыша обвинил соперников в колдовстве

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелль заявил, что национальная команда ДР Конго использовала магию вуду во время послематчевой серии пенальти.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, сборная Нигерии уступила ДР Конго в серии пенальти в матче 2-го раунда отбора на ЧМ-2026 — 1:1 (3:4 пен.).

Во время серии послематчевых пенальти Эрик Шелль вступил в перепалку с тренерским штабом соперника.

«Во время серии пенальти этот парень из ДР Конго творил какое-то dele? поэтому я на него разозлился», — приводит слова Шелля ESPN. Во время интервью тренер жестами изобразил совершаемый соперником ритуал.

Сборная Нигерии во второй раз подряд не выступит в финальной части чемпионата мира. Сборная ДР Конго сыграет в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2026.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.