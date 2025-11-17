Ричмонд
Германия — Словакия, Овечкин в НХЛ: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях понедельника, 17 ноября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Квалификация ЧМ-2026 по футболу в Европе. Германия — Словакия

Где смотреть: «Окко».

  • Мальта — Польша в 22:45 мск
  • Германия — Словакия в 22:45 мск
  • Нидерланды — Литва в 22:45 мск
  • Черногория — Хорватия в 22:45 мск
  • Чехия — Гибралтар в 22:45 мск
  • Северная Ирландия — Люксембург в 22:45 мск

Германия в прошлом туре обыграла Люксембург со счетом 2:0. Немецкая команда одержала победу в четвертый раз подряд в текущем отборочном цикле. При этом трижды подопечные Юлиана Нагельсмана сыграли на ноль. Для сохранения первого места в группе, которое дает прямую путевку на чемпионат мира немцам достаточно сыграть вничью.

Словакия в прошлом туре со счетом 1:0 победила Северную Ирландию. Словаки стали победителями четырех встреч этой квалификации «всухую». Второе место в группе закреплено за словаками, но для прямого выхода в финал ЧМ нужно обыграть немцев. Победа уже была на их стороне в матче первого круга.

Матчи КХЛ

Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.

17 ноября состоятся три матча Континентальной хоккейной лиги. Расписание выглядит так:

  • «Сибирь» — «Шанхайские Драконы» в 15:30 мск
  • «Локомотив» — «Салават Юлаев» в 19:00 мск
  • «Сочи» — «Барыс» в 19:30 мск

«Локомотив» рискует потерять свое первое место на Западе. Минское «Динамо» и «Торпедо» имеют все шансы на лидерство. Минчане уступают только на три балла, хотя провели на два матча меньше, а «Торпедо» сейчас в лучшей своей форме. Ярославцы удачно провели вторую половину октября и неплохо начали ноябрь, но сенсационное поражение «всухую» от «Барыса» в прошлом матче стало самым неудачным матчем «Локомотива» в текущем сезоне.

«Салават Юлаев» постепенно выправляют положение в таблице, но им важно войти именно в зону плей-офф. Сейчас команда на девятом месте и от ближайшего соперника — «Барыса» — отрыв всего в один балл. Конец октября прошел с серией из пяти побед, но начало ноября не задалось — результаты «Салавата» ухудшились. И дома, и в гостях они стабильно проигрывают не самым сильным соперникам — «Лада» и «Нефтехимик». При этом уфимцы неожиданно обыграли СКА в последнем матче (2:1).

Матчи НХЛ

Где смотреть: SportCast, NHL Network.

Ночью с 17 на 18 ноября состоятся шесть матчей Национальной хоккейной лиги:

  • «Флорида Пантерз» — «Ванкувер Кэнакс» в 03:00 мск
  • «Баффало Сэйбрз» — «Эдмонтон Ойлерз» в 03:00 мск
  • «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» в 03:00 мск
  • «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз» в 03:00 мск
  • «Коламбус Блю Джекетс» — «Монреаль Канадиенс» в 03:30 мск
  • «Анахайм Дакс»— «Юта Мамонт» в 06:00 мск

«Вашингтон» не может справиться со спадом и уступает почти всем оппонентам на своем пути. В пяти последних матчах у них только одна победа над «Каролиной» (4:1). Из-за большого количества потерянных очков столичный клуб на 14-й строчке.

«Лос-Анджелес Кингз» успешно набирает очки и имеет серию побед на выезде, где уступил только «Торонто». Из-за ошибки вратаря Куемпера соперники заработали преимущество. В конце встречи «Лос Анджелес» все же сравнял счет и вырвал позже победу в овертайме.