Германия — Словакия, Овечкин в НХЛ: что смотреть сегодня

«Салават Юлаев» постепенно выправляют положение в таблице, но им важно войти именно в зону плей-офф. Сейчас команда на девятом месте и от ближайшего соперника — «Барыса» — отрыв всего в один балл. Конец октября прошел с серией из пяти побед, но начало ноября не задалось — результаты «Салавата» ухудшились. И дома, и в гостях они стабильно проигрывают не самым сильным соперникам — «Лада» и «Нефтехимик». При этом уфимцы неожиданно обыграли СКА в последнем матче (2:1).