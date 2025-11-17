Ричмонд
Вратарь Сафонов был опечален после пропущенного гола от Перу

26-летний голкипер «ПСЖ» пропустил дальний удар на 83-й минуте товарищеского матча Россия — Перу, который завершился со счетом 1:1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

12 ноября сборная России на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге сыграла вничью с командой Перу со счетом 1:1. После игры главный тренер россиян Валерий Карпин высказал мнение, что Сафонов пропустил мяч не из-за ошибки, а из-за некачественного газона.

«Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы и сразу понимаешь, что можешь лучше, И должен лучше. За доверие в сборной я, правда, очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру. Думаю разобрать для вас несколько пропущенных мячей. Если соберусь, последний точно будет в разборе. Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона — он продлится примерно до 20-х чисел декабря», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

26-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне голкипер провел 17 матчей за парижан, в семи играх сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, одержал победу в Лиге чемпионов, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.

В этом сезоне Сафонов провел три матча за сборную России, в которых пропустил три мяча.

