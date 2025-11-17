Вратарь Сафонов был опечален после пропущенного гола от Перу

«Честно говоря, пару дней был в печали. Пропускаешь такие голы и сразу понимаешь, что можешь лучше, И должен лучше. За доверие в сборной я, правда, очень благодарен, поэтому особенно неприятно показывать не лучшую игру. Думаю разобрать для вас несколько пропущенных мячей. Если соберусь, последний точно будет в разборе. Сейчас самое время немного перезагрузиться, восстановиться и подзарядиться на остаток сезона — он продлится примерно до 20-х чисел декабря», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.