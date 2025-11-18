Ричмонд
Футболист российской «молодежки» забил гол пяткой: видео

Футболист молодежной сборной России Даниил Моторин забил красивый гол в матче с командой Киргизии на товарищеском турнире, который проходит в Манасе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Даниил Моторин отличился во встрече со сборной Киргизии на 23-й минуте. Нападающий казанского «Рубина» поразил ворота соперника ударом пяткой после прострела с левого фланга. Через несколько минут после забитого мяча Моторин был заменен из-за травмы.

Первый тайм завершился со счетом 4:0 в пользу сборной России. Голы также успели забить Ульви Бабаев («Динамо»), Илья Кирш (новороссийский «Черноморец») и Кирилл Столбов («Зенит»).Российская команда ранее на турнире в Киргизии обыграла Иран (2:0) и Бахрейн (2:0).

Российские сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с 2022 года, после начала военной операции на Украине. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.