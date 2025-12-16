Хиддинк рассказал смешную историю о споре с Бородюком

Помимо сборной России Гус Хиддинк тренировал еще 5 национальных команд, две из которых доводил до полуфиналов чемпионатов мира — Нидерланды в 1998 году и Южную Корею в 2002-м. Сборная Австралии под руководством Хиддинка впервые вышла из группы на чемпионате мира. В 2006 году «соккеруз» были остановлены в ⅛ финала будущими чемпионами мира — сборной Италии. И только периоды работы в сборных Турции и Кюрасао не были отмечены положительными результатами.