Хиддинк рассказал смешную историю о споре с Бородюком

Гус Хиддинк поделился историей о бывшем ассистенте главного тренера национальной команды Александре Бородюке и экс-футболисте Денисе Колодине.
«Хотел бы рассказать вам небольшой анекдот! Когда мы с моим коллегой и другом Сашей Бородюком смотрели за игрой “Динамо”, всегда заключали пари, на какой минуте защитник Колодин (у него отличное чувство юмора) возьмет бутылку с водой, чтобы попить. Спросите Сашу, он назовет вам пятнадцатую минуту. Я же считал, что это произойдет гораздо позже, не так рано… Саша был прав!» — передает слова Хиддинка «Спорт-Экспресс».
Нидерландский специалист Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.
Помимо сборной России Гус Хиддинк тренировал еще 5 национальных команд, две из которых доводил до полуфиналов чемпионатов мира — Нидерланды в 1998 году и Южную Корею в 2002-м. Сборная Австралии под руководством Хиддинка впервые вышла из группы на чемпионате мира. В 2006 году «соккеруз» были остановлены в ⅛ финала будущими чемпионами мира — сборной Италии. И только периоды работы в сборных Турции и Кюрасао не были отмечены положительными результатами.
На клубном уровне Хиддинк возглавлял такие клубы как «ПСВ», мадридский «Реал», «Челси», «Валенсия», «Бетис» и «Фенербахче».