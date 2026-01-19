CAF осудила уход сборной Сенегала с поля в финале Кубка Африки

«CAF решительно осуждает любое неподобающее поведение, происходящее во время матчей, особенно то, которое направлено против судейской бригады или организаторов матчей. Конфедерация просматривает все видеоматериалы и передаст дело компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении виновных», — говорится в тексте пресс‑релиза.