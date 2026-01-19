CAF осудила уход сборной Сенегала с поля в финале Кубка Африки

В финале Кубка Африки сборная Сенегала в дополнительное время обыграла команду Марокко со счетом 1:0. На 94‑й минуте единственный гол встречи забил Пап Гейе.
На восьмой добавленной ко второму тайму минуте при счете 0:0 судья назначил пенальти в ворота команды Сенегала. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись после уговоров форварда Садьо Мане. На 24‑й добавленной минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас не смог реализовать пенальти — вратарь Эдуар Менди поймал мяч.
«CAF решительно осуждает любое неподобающее поведение, происходящее во время матчей, особенно то, которое направлено против судейской бригады или организаторов матчей. Конфедерация просматривает все видеоматериалы и передаст дело компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении виновных», — говорится в тексте пресс‑релиза.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино осудил действия сборной Сенегала перед неудачным ударом Браима Диаса с одиннадцатиметрового.
Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2022 году.