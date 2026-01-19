Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.09
П2
3.24
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.04
X
2.91
П2
2.76
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.10
П2
3.80
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.23
П2
3.22
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Браим Диас взял на себя вину за поражение в финале Кубка Африки

Футболист сборной Марокко не реализовал пенальти в конце основного времени матча.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Игрок сборной Марокко Браим Диас взял всю ответственность на себя за поражение команды в финальном матче домашнего Кубка африканских наций от команды Сенегала. Встреча завершилась победой сборной Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время. В компенсированное время ко второму тайму Диас не забил пенальти, после того как недовольные решением арбитра сенегальцы вернулись на поле.

«Мое сердце болит, я мечтал об этом титуле. Благодаря всей вашей любви, каждому вашему сообщению, каждой вашей поддержке, которая давала мне почувствовать, что я не один, я боролся изо всех сил, всем сердцем. Вчера я потерпел неудачу, и я беру на себя полную ответственность и от всего сердца приношу свои извинения. Будет трудно оправиться, потому что эта рана не заживает легко, но я буду стараться», — написал Браим Диас в социальных сетях.

«Я буду продолжать идти вперед, пока однажды не смогу отплатить за всю эту любовь и стать источником гордости для моего марокканского народа», — добавил футболист мадридского «Реала».

Браим Диас забил 5 мячей на Кубке африканских наций, став лучшим бомбардиром турнира. Сборная Марокко была главным фаворитом на домашнем континентальном первенстве. В последний раз марокканцы побеждали в Кубке Африки 50 лет назад — в 1976 году.

26-летний Браим Диас — воспитанник клуба «Малага». В 14 лет вингер перешел в академию «Манчестер Сити». За взрослую команду «горожан» марокканец провел всего 15 матчей. Также Браим на правах аренды играл за «Милан». В мадридский «Реал» Диас перешел в январе 2019 года. Он провел за «сливочных» 139 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 23 результативные передачи.