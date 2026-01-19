Браим Диас взял на себя вину за поражение в финале Кубка Африки

Игрок сборной Марокко Браим Диас взял всю ответственность на себя за поражение команды в финальном матче домашнего Кубка африканских наций от команды Сенегала. Встреча завершилась победой сборной Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время. В компенсированное время ко второму тайму Диас не забил пенальти, после того как недовольные решением арбитра сенегальцы вернулись на поле.
«Мое сердце болит, я мечтал об этом титуле. Благодаря всей вашей любви, каждому вашему сообщению, каждой вашей поддержке, которая давала мне почувствовать, что я не один, я боролся изо всех сил, всем сердцем. Вчера я потерпел неудачу, и я беру на себя полную ответственность и от всего сердца приношу свои извинения. Будет трудно оправиться, потому что эта рана не заживает легко, но я буду стараться», — написал Браим Диас в социальных сетях.
«Я буду продолжать идти вперед, пока однажды не смогу отплатить за всю эту любовь и стать источником гордости для моего марокканского народа», — добавил футболист мадридского «Реала».
Браим Диас забил 5 мячей на Кубке африканских наций, став лучшим бомбардиром турнира. Сборная Марокко была главным фаворитом на домашнем континентальном первенстве. В последний раз марокканцы побеждали в Кубке Африки 50 лет назад — в 1976 году.
26-летний Браим Диас — воспитанник клуба «Малага». В 14 лет вингер перешел в академию «Манчестер Сити». За взрослую команду «горожан» марокканец провел всего 15 матчей. Также Браим на правах аренды играл за «Милан». В мадридский «Реал» Диас перешел в январе 2019 года. Он провел за «сливочных» 139 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 23 результативные передачи.