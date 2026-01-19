Браим Диас взял на себя вину за поражение в финале Кубка Африки

«Мое сердце болит, я мечтал об этом титуле. Благодаря всей вашей любви, каждому вашему сообщению, каждой вашей поддержке, которая давала мне почувствовать, что я не один, я боролся изо всех сил, всем сердцем. Вчера я потерпел неудачу, и я беру на себя полную ответственность и от всего сердца приношу свои извинения. Будет трудно оправиться, потому что эта рана не заживает легко, но я буду стараться», — написал Браим Диас в социальных сетях.