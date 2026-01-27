Умер экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

С 1996 по 1998 год Игнатьев возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством национальная команда провела 20 матчей, в которых одержала восемь побед при восьми ничьих и четырех поражениях. В отборе на ЧМ-1998 сборная России во главе с Игнатьевым заняла второе место в группе с Болгарией, Израилем, Кипром и Люксембургом, уступив в стыковых матчах сборной Италии (1:1, 0:1).