Умер экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Минувшей ночью на 86-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В декабре 2024 года стало известно, что у Игнатьева диагностировали злокачественное новообразование в желудке. Впоследствии он перенес операцию, после которой у него развились осложнения.

С 1996 по 1998 год Игнатьев возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством национальная команда провела 20 матчей, в которых одержала восемь побед при восьми ничьих и четырех поражениях. В отборе на ЧМ-1998 сборная России во главе с Игнатьевым заняла второе место в группе с Болгарией, Израилем, Кипром и Люксембургом, уступив в стыковых матчах сборной Италии (1:1, 0:1).

Также Игнатьев тренировал сборную СССР до 19 лет, с которой в 1988 году выиграл юношеский чемпионат Европы, и сборную России до 21 года, которая дошла до ¼ финала молодежного Евро-1994.

На клубном уровне Игнатьев тренировал «Торпедо-ЗИЛ», раменский «Сатурн», а также саудовский «Аль-Иттихад» и китайский «Шандунь Лунэн». Последним местом его работы было московское «Торпедо», где с 2013 по 2018 год он занимал должность вице-президента.