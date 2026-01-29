Сборная Кыргызстана готова еще раз сыграть с Россией в Бишкеке

Менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев в беседе со Sport24 выразил желание провести товарищеский матч со сборной России в Бишкеке в июне 2026 года.
«Мы открыты для предложений сыграть со сборной России и другими командами в этом году. Пока никто с нами по поводу товарищескихматчей не связывался. Мы бы могли провести игру с российской сборной в этом году. Можно брать в расчет июнь — мы бы хотели сыграть домашний матч в Бишкеке», — сказал Мурзашев.
Напомним, ранее генсек РФС Максим Митрофанов заявлял, что сборная России проведет два матча с участниками ЧМ-2026.
«Какие состоятся матчи и где именно — пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне — не в России с командами-участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира», — приводит слова Митрофанова ТАСС.
Напомним, что сборная России уже играла в гостях с Кыргызстаном 24 сентября 2022 года. Товарищеская встреча в Бишкеке завершилась со счетом 1:2. На гол Алимардона Шукурова подопечные Валерия Карпина ответили точными ударами Александра Соболева с пенальти и Даниила Уткина.