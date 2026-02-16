Сборная России проведет по два домашних матча в марте и июне

Также сборная России в июне проведет еще два товарищеских матча на территории России. Отмечается, что из-за логистических и визовых проблем российская команда не сможет провести матчи в одной из стран-хозяек ЧМ-2026 (Мексика, США и Канада) непосредственно перед самим турниром. Ранее о такой возможности заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые примут участие 48 команд.
Напомним, в феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.
С июля 2021 года Валерий Карпин возглавляет сборную России. Под его руководством национальная команда провела 30 матчей, в которых одержала 20 побед при восьми ничьих и двух поражениях. Контракт Карпина со сборной рассчитан до лета 2028 года.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. В активе российской команды 1524,52 балла. На первом месте в рейтинге располагается сборная Испании (1877,18 очка), далее идут команды Аргентины (1873,33) и Франции (1870).