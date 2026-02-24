Бубнов: Семак мог бы работать главным тренером сборной России

«Семак так долго по российским меркам тренирует и добился практически всего. Ему, в какой-то степени, тоже нужна перезагрузка и отдых. И проанализировать со стороны все, что сейчас в мировом футболе происходит. И потом, как говорится, взяться с новыми силами для работы. Если нам разрешат выход на мировую и европейскую арены, снимут санкции, и мы начнем играть на уровне сборных, то, думаю, он неплохим кандидатом среди российских тренеров был бы на пост главного тренера сборной», — сказал Бубнов в стриме на своем YouTube-канале.
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые 6 раз побеждали в чемпионате страны, пять раз — в Суперкубке и дважды — в Кубке России.
Во время карьеры футболиста Семак выступал за «Асмарал», ЦСКА, «ПСЖ», «Москву», «Рубин» и «Зенит». Полузащитник побеждал в чемпионатах России с тремя разными клубами — ЦСКА, «Рубин» и «Зенит». В его активе 65 матчей и 4 гола за национальную команду.
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.