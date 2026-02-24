Ричмонд
Бубнов: Семак мог бы работать главным тренером сборной России

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог бы возглавить сборную России по футболу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Семак так долго по российским меркам тренирует и добился практически всего. Ему, в какой-то степени, тоже нужна перезагрузка и отдых. И проанализировать со стороны все, что сейчас в мировом футболе происходит. И потом, как говорится, взяться с новыми силами для работы. Если нам разрешат выход на мировую и европейскую арены, снимут санкции, и мы начнем играть на уровне сборных, то, думаю, он неплохим кандидатом среди российских тренеров был бы на пост главного тренера сборной», — сказал Бубнов в стриме на своем YouTube-канале.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые 6 раз побеждали в чемпионате страны, пять раз — в Суперкубке и дважды — в Кубке России.

Во время карьеры футболиста Семак выступал за «Асмарал», ЦСКА, «ПСЖ», «Москву», «Рубин» и «Зенит». Полузащитник побеждал в чемпионатах России с тремя разными клубами — ЦСКА, «Рубин» и «Зенит». В его активе 65 матчей и 4 гола за национальную команду.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.