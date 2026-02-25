Гондурас отказался играть со сборной России в марте

Как сообщает Sport24, Российский футбольный союз предложил Федерации футбола Гондураса провести товарищеский матч 31 марта в Санкт-Петербурге, однако гондурасская сторона отклонила предложение.
Причина отказа заключается в том, что у сборной Гондураса уже запланированы матчи на мартовское международное окно, а даты были официально утверждены ФИФА. Федерация не стала изменять согласованный календарь.
Ранее было сообщено, что 27 марта сборная России сыграет дома против команды Мали. Об этом сообщил портал Foot Africa со ссылкой на издание Afrik Foot.
По информации источника, матч планируется провести в Москве 27 марта.
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине. До завершения конфликта между странами возвращение России в международный футбол, вероятно, не будет рассматриваться.