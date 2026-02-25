Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Товары для спорта
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.84
П2
3.16
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.05
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.28
П2
6.42
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.40
П2
4.83
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

Гондурас отказался играть со сборной России в марте

Причиной стал заранее спланированный график матчей.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Sport24, Российский футбольный союз предложил Федерации футбола Гондураса провести товарищеский матч 31 марта в Санкт-Петербурге, однако гондурасская сторона отклонила предложение.

Причина отказа заключается в том, что у сборной Гондураса уже запланированы матчи на мартовское международное окно, а даты были официально утверждены ФИФА. Федерация не стала изменять согласованный календарь.

Ранее было сообщено, что 27 марта сборная России сыграет дома против команды Мали. Об этом сообщил портал Foot Africa со ссылкой на издание Afrik Foot.

По информации источника, матч планируется провести в Москве 27 марта.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине. До завершения конфликта между странами возвращение России в международный футбол, вероятно, не будет рассматриваться.