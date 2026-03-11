СМИ: У футболисток сборной Ирана отобрали телефоны и паспорта

Паспорта игроков изымались, чтобы затруднить их бегство. Сообщается, что телефоны футболисток также изымались или прослушивались. По данным источников, до того, как команда покинула Иран, игроков попросили оставить крупную сумму в качестве финансовой гарантии правительству страны, а также сообщить данные о своих семьях и их местонахождении.
Иранки проиграли все три матча на групповом этапе Кубка Азии, который проходит в Австралии. Перед первой игрой с Южной Кореей 2 марта (0:3) команда не стала петь гимн.
По данным The Guardian к 10 марта в Австралии официально остались семь представителей иранской делегации. Изначально гуманитарные визы получили пять футболисток: Захра Ганбари, Фатеме Пасандиде, Захра Сарбали, Атефе Рамазанзаде и Мона Хамуди. Позднее стало известно еще о двух членах делегации, подавших аналогичные прошения. Основанием для обращения стали опасения преследований на родине после инцидента перед матчем с кореянками. Государственные медиа Ирана назвали спортсменок «предательницами военного времени» за отказ исполнять национальный гимн".
Кубок Азии по футболу проходит в Австралии. Турнир начался 1 марта и завершится 25 марта. В финале минувшего Кубка Азии, прошедшего в Индии в 2022 году, сборная Китая одолела команду Южной Кореи. Китаянки победили на континентальном первенстве в рекордный девятый раз. В 2029 году Кубок Азии по футболу среди женщин состоится в Узбекистане.