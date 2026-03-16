Анчелотти — о работе в сборной Бразилии: Стресса стало меньше

«У меня не было мыслей идти в другой клуб после “Реала”. Возможность поработать со сборной Бразилии появилась два года назад, потом я продлил контракт с “Реалом”, но в прошлом году мы решили, что пришло время уходить. Сейчас я счастлив. Стресса точно стало меньше, потому что матчей не так много, моя работа скорее — наблюдение. Не нужно каждый день готовиться к тренировкам — это другая работа, с гораздо большими паузами, но она интересная: нужно смотреть на игроков… В Бразилии как минимум 70 человек могут попасть в сборную, и оценить всех не так просто», — приводит слова Анчелотти Marca.