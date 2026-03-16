Анчелотти — о работе в сборной Бразилии: Стресса стало меньше

«У меня не было мыслей идти в другой клуб после “Реала”. Возможность поработать со сборной Бразилии появилась два года назад, потом я продлил контракт с “Реалом”, но в прошлом году мы решили, что пришло время уходить. Сейчас я счастлив. Стресса точно стало меньше, потому что матчей не так много, моя работа скорее — наблюдение. Не нужно каждый день готовиться к тренировкам — это другая работа, с гораздо большими паузами, но она интересная: нужно смотреть на игроков… В Бразилии как минимум 70 человек могут попасть в сборную, и оценить всех не так просто», — приводит слова Анчелотти Marca.
«Люди здесь очень хорошо меня принимают, меня очень уважают, и здесь меня очень любят. Атмосфера в Бразилии — футбольная, очень страстная, люди очень привязаны к футболу. Это счастливый, радостный народ, хорошие люди», — добавил итальянский специалист.
Анчелотти возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Под его руководством бразильцы провели 8 матчей, одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и дважды уступили.
Карло Анчелотти ответил на вопрос о причинах регресса мадридского клуба после перехода Килиана Мбаппе.
«Футбол меняется из-за мелочей, из-за них меняется “химия”. Это не только вопрос окружения, не так просто заменить Крооса на Мбаппе. В том же году уходит Начо, Карвахаль получает травму, а Модрич играет меньше. Старое поколение, которое создало фантастическую атмосферу в раздевалке, уже ушло, и должна прийти новая генерация футболистов, которая принесет характер, индивидуальность и станет примером для остальных. Это не делается по щелчку пальцев, нужно время. Приход Мбаппе совпал с уходом двух важных игроков — Крооса и Начо, — и с другой атмосферой. Мбаппе проявил себя фантастически, забив около 50 голов, но команда испытывала трудности с завоеванием титулов, потому что футбол — это мелкие детали, и когда что-то меняется, не всегда получается хорошо», — отметил Анчелотти.
Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента летом 2024 года. В этом сезоне 27-летний француз провел 33 матча во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 6 результативных передач.