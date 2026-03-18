Игроки сборной Сенегала ответили на решение отобрать у них Кубок Африки

Футболисты сборной Сенегала выразили недовольство в своих социальных сетях решением Африканской конфедерации футбола (CAF), которая лишила их титула победителей Кубка африканских наций и признала чемпионом Марокко.
Защитник «Олимпик Лиона» Мусса Ниакате опубликовал в соцсетях фото с кубком и медалью с подписью: «Приходите и заберите их! Они с ума посходили!» и добавил фото с награждения с комментарием: «Это не ИИ, это настоящее».
Полузащитник «Райо Вальекано» Пате Сисс написал в X: «Можно добавить еще три гола в пользу этих нытиков».
Вратарь «Ниццы» Йеванн Диуф поделился фото с празднования с подписью: «В глазах всего мира».
Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Малик Диуф на сторис отметил: «Этот трофей завоевывается на футбольном поле, а не по электронной почте».
Капитан сборной Садио Мане заявил: «То, что здесь произошло, зашло слишком далеко. Это не футбол, за который мы боремся, и не Африка, в которую мы верим. В нашем виде спорта слишком много коррупции, и это убивает страсть миллионов фанатов. Игроки отдают все свои силы на поле, но решения вне поля определяют исход матчей и титулов».
Полузащитник Идрисса Гейе отметил философски: «Титулы, трофеи, медали — все это быстротечно. Мы знаем, что пережили той ночью в Рабате, и этого у нас никто не отнимет».
Генеральный секретарь Федерации футбола Сенегала Абдулай Сейду Соу назвал решение CAF «позором для Африки» и подчеркнул: «Мы не отступим. Закон на нашей стороне. Это решение — фарс, у которого нет юридических оснований».
FSF официально объявила о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Финальный матч турнира прошёл 18 января в Рабате. На восьмой добавленной минуте второго тайма после видеопросмотра был отменен гол сенегальцев, а в их ворота был назначен пенальти. Главный тренер Сенегала в знак протеста временно вывел команду с поля, после чего игроки вернулись только через 15 минут. Пенальти, назначенный в ворота сенегальцев, пробил марокканец Браим Диас, но не забил. В овертайме сенегалец Пап Гейе забил победный гол, и матч завершился со счетом 1:0 в пользу Сенегала.
Однако во вторник, 17 марта, CAF присудила сборной Сенегала техническое поражение со счётом 0:3 и признала победителем турнира команду Марокко.