Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
перерыв
Брага
3
:
Ференцварош
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.70
П2
100.00
Футбол. Кубок России
перерыв
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
10.50
П2
34.00
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.30
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.10
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.39
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.90
П2
7.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.90
П2
2.80

Игроки сборной Сенегала ответили на решение отобрать у них Кубок Африки

Игроки сборной Сенегала публикуют эмоциональные посты в соцсетях.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футболисты сборной Сенегала выразили недовольство в своих социальных сетях решением Африканской конфедерации футбола (CAF), которая лишила их титула победителей Кубка африканских наций и признала чемпионом Марокко.

Защитник «Олимпик Лиона» Мусса Ниакате опубликовал в соцсетях фото с кубком и медалью с подписью: «Приходите и заберите их! Они с ума посходили!» и добавил фото с награждения с комментарием: «Это не ИИ, это настоящее».

Полузащитник «Райо Вальекано» Пате Сисс написал в X: «Можно добавить еще три гола в пользу этих нытиков».

Вратарь «Ниццы» Йеванн Диуф поделился фото с празднования с подписью: «В глазах всего мира».

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Малик Диуф на сторис отметил: «Этот трофей завоевывается на футбольном поле, а не по электронной почте».

Капитан сборной Садио Мане заявил: «То, что здесь произошло, зашло слишком далеко. Это не футбол, за который мы боремся, и не Африка, в которую мы верим. В нашем виде спорта слишком много коррупции, и это убивает страсть миллионов фанатов. Игроки отдают все свои силы на поле, но решения вне поля определяют исход матчей и титулов».

Полузащитник Идрисса Гейе отметил философски: «Титулы, трофеи, медали — все это быстротечно. Мы знаем, что пережили той ночью в Рабате, и этого у нас никто не отнимет».

Генеральный секретарь Федерации футбола Сенегала Абдулай Сейду Соу назвал решение CAF «позором для Африки» и подчеркнул: «Мы не отступим. Закон на нашей стороне. Это решение — фарс, у которого нет юридических оснований».

FSF официально объявила о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Финальный матч турнира прошёл 18 января в Рабате. На восьмой добавленной минуте второго тайма после видеопросмотра был отменен гол сенегальцев, а в их ворота был назначен пенальти. Главный тренер Сенегала в знак протеста временно вывел команду с поля, после чего игроки вернулись только через 15 минут. Пенальти, назначенный в ворота сенегальцев, пробил марокканец Браим Диас, но не забил. В овертайме сенегалец Пап Гейе забил победный гол, и матч завершился со счетом 1:0 в пользу Сенегала.

Однако во вторник, 17 марта, CAF присудила сборной Сенегала техническое поражение со счётом 0:3 и признала победителем турнира команду Марокко.