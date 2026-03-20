Роналду не попал в заявку сборной Португалии на товарищеские матчи

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не оказался в списке игроков сборной Португалии для участия в мартовских товарищеских матчах, об этом сообщает официальный сайт Португальской футбольной федерации (FPF). Ранее было сообщено, что Роналду выбыл на неопределенный срок из-за травмы задней поверхности бедра.
В пятницу главный тренер сборной, Роберто Мартинес, объявил состав из 27 игроков, которые были выбраны для матчей с Мексикой (28 марта) и США (31 марта). Сбор команды начнется в понедельник, а вылет в Мексику запланирован на вторник.
На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, сборная Португалии встретится с командами Узбекистана и Колумбии, а также с победителем межконтинентального стыкового матча.