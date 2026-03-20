Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
1
:
Факел
0
П1
1.68
X
3.26
П2
9.00
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
П1
6.00
X
3.56
П2
1.71
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
П1
1.99
X
4.13
П2
3.46
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
П1
2.19
X
3.13
П2
3.88
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
П1
1.22
X
7.34
П2
13.00
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
П1
3.35
X
3.85
П2
2.13
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
П1
2.00
X
3.75
П2
3.90

Роналду не попал в заявку сборной Португалии на товарищеские матчи

Сборная Португалии будет играть в марте без звездного форварда.

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не оказался в списке игроков сборной Португалии для участия в мартовских товарищеских матчах, об этом сообщает официальный сайт Португальской футбольной федерации (FPF). Ранее было сообщено, что Роналду выбыл на неопределенный срок из-за травмы задней поверхности бедра.

В пятницу главный тренер сборной, Роберто Мартинес, объявил состав из 27 игроков, которые были выбраны для матчей с Мексикой (28 марта) и США (31 марта). Сбор команды начнется в понедельник, а вылет в Мексику запланирован на вторник.

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, сборная Португалии встретится с командами Узбекистана и Колумбии, а также с победителем межконтинентального стыкового матча.