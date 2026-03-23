СМИ: Зинедин Зидан согласился возглавить сборную Франции

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан достиг устной договоренности о том, что станет главным тренером сборной Франции. Об этом сообщает Le Parisien.

53-летний специалист возглавит национальную команду после окончания чемпионата мира 2026 года. Он сменит в должности главного тренера Дидье Дешама, который возглавляет сборную Франции с 2012 года.

Зидан всю свою тренерскую карьеру провел в мадридском «Реале», который он покинул в мае 2021 года. Вместе с «королевским» клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов (2016−2018) и дважды становился чемпионом Испании (2017, 2020). Таким образом, Зидан не работал тренером уже почти пять лет.

Во время игровой карьеры Зидан провел за сборную Франции 108 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач. Он выигрывал домашний ЧМ-1998 и Евро-2000, а также выигрывал серебро ЧМ-2006 и бронзу Евро-1996.

Под руководством Дешама сборная Франции выиграла ЧМ-2018 в России, а также становилась серебряным призером домашнего ЧЕ-2016 и ЧМ-2022 в Катаре.

ЧМ-2006 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборная Франции сыграет с Сенегалом, Норвегией и еще одной командой, которая будет определена позднее.