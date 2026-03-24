Батраков из‑за травмы не сыграет за сборную России

— После медицинского обследования, проведенного в расположении сборной, выявлено небольшое повреждение, полученное Батраковым во время матча 22-го тура РПЛ против «Акрона». Таким образом, принято совместное решение с медицинским штабом сборной, что Алексей проведет восстановление в «Локомотиве», — сказано в сообщении «железнодорожников».
В этом сезоне Батраков провел 29 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач. Также на его счету 10 игр за национальную команду, в которых он забил три мяча и отдал три голевые передачи.
В пятницу, 27 марта, сборная России в Краснодаре сыграет против Никарагуа, после чего во вторник, 31 марта, в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали. В рейтинге сборных ФИФА Россия занимает 36-е место, Мали — 54-е, Никарагуа — 131-e.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В воскресенье, 5 апреля, «железнодорожники» на выезде сыграют против «Спартака». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.