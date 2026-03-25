Тренер сборной Мали: Нам придется играть с Россией молодым составом

Главный тренер сборной Мали по футболу Том Саинтфит рассказал, что на товарищеский матч с национальной командой России в Санкт‑Петербурге не приедет большое количество игроков основного состава.
— Нам придется сыграть молодым составом — многие игроки не были доступны для этой игры по разным причинам. Не приедут Биссума («Тоттенхэм»), Сангаре и Айдара (оба — «Ланс»), Лассана Кулибали («Лечче»), Войо Кулибали («Сассуоло»), Нене («Фенербахче»), Туре («Бешикташ»), Траоре («Париж») и еще несколько игроков основной команды, — сказал Саинтфит «Матч ТВ».
Команда Валерия Карпина проводит сбор на базе «Краснодара». В пятницу сборная России сыграет на поле «быков» против команды Никарагуа, а 31 марта встретится в Санкт‑Петербурге со сборной Мали.