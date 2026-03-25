Два игрока из РПЛ вошли в состав сборной Мали на матч с Россией

Стал известен состав сборной Мали на товарищеский матч против национальной команды России в Санкт-Петербурге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 31 марта на «Газпром Арене» после матча сборной России с Никарагуа в Краснодаре 27-го числа.

В состав сборной Мали вошли защитник «Балтики» Натан Гассама и полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга.

Вратари: Мамаду Самасса («Лаваль»), Исмаил Диавара («Сириус»), Н'Голо Траоре («Стад Мальен»).

Защитники: Амаду Данте («Арука»), Натан Гассама («Балтика»), Абдулай Диаби («Грассхопперс»), Мамаду Фофана («Нью-Инглэнд»), Ибрахима Сиссе («Арау»), Шейк Умар Конате («Кифисия»), Альфа Сиссоко («Генгам»), Фоде Дукуре («Гавр»).

Полузащитники: Алиу Дьенг («Аль-Ахли»), Ибрахима Сиссоко («Нант»), Сумаила Диабате («РБ Зальцбург»), Мусса Диаките («Кадис»), Мамаду Майга («Пари НН»), Калиду Сидибе («Генгам»), Усман Диаките («Вест Бромвич»).

Нападающие: Гауссу Диаките («Лозанна»), Гауссу Диарра («Фейеноорд»), Уилсон Самаке («Арда»), Мамаду Думбия («Уотфорд»), Мамаду Камара («Лаваль»), Харуна Камара («Торпедо»).

Футбол
Товарищеские матчи 2026
31.03.2026, 20:00
Россия
-
Мали
-

Сборная Мали располагается на 54-м месте в рейтинге ФИФА. Национальная команда России занимает 36-е место.