Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Россия
:
Никарагуа
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Хорватия обыграла Колумбию в товарищеском матче в США

Сборная Хорватии одержала победу над Колумбией в товарищеском матче (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в Орландо (США), завершилась со счетом 2:1. В составе Хорватии отличились Лука Вушкович (6-я минута) и Игор Матанович (42). Гол у Колумбии на счету Джона Ариаса (2). На 71-й минуте матча у колубмийцев на поле вышел форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

Финалист ЧМ-2018 и бронзовый призер ЧМ-2022 Хорватия на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе L со сборными Англии, Ганы и Панамы.

Национальная команда Колумбии в группе К встретится со сборными Португалии, Узбекистана и победителем межконтинентального стыкового матча между командами ДР Конго и Ямайки. Ямайка и ДР Конго поборются за путевку на ЧМ-2026 во вторник, 31 марта. Встреча пройдет в Мексике.

Чемпионат мира 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.