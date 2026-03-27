Хорватия обыграла Колумбию в товарищеском матче в США

Встреча, которая прошла в Орландо (США), завершилась со счетом 2:1. В составе Хорватии отличились Лука Вушкович (6-я минута) и Игор Матанович (42). Гол у Колумбии на счету Джона Ариаса (2). На 71-й минуте матча у колубмийцев на поле вышел форвард «Краснодара» Джон Кордоба.
Финалист ЧМ-2018 и бронзовый призер ЧМ-2022 Хорватия на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе L со сборными Англии, Ганы и Панамы.
Национальная команда Колумбии в группе К встретится со сборными Португалии, Узбекистана и победителем межконтинентального стыкового матча между командами ДР Конго и Ямайки. Ямайка и ДР Конго поборются за путевку на ЧМ-2026 во вторник, 31 марта. Встреча пройдет в Мексике.
Чемпионат мира 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.