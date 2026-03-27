Хорватия обыграла Колумбию в товарищеском матче в США

Национальная команда Колумбии в группе К встретится со сборными Португалии, Узбекистана и победителем межконтинентального стыкового матча между командами ДР Конго и Ямайки. Ямайка и ДР Конго поборются за путевку на ЧМ-2026 во вторник, 31 марта. Встреча пройдет в Мексике.