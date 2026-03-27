Ловчев — о сборной России: Почему не вызывают Соболева?

В пятницу, 27 марта, сборная России в Краснодаре сыграет против команды Никарагуа, занимающей 131-е место в рейтинге ФИФА. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Во вторник, 31 марта национальная команда в Санкт-Петербурге встретится со сборной Мали.
В состав сборной России не попал нападающий «Зенита» Александр Соболев. В последних пяти матчах за клуб он забил четыре гола.
— Соболев заслужил вызов в сборную России?
— Сегодня он без вопросов заслужил вызов в сборную. Он приличный игрок, в «Спартаке» играл хорошо, да, был спад в «Зените». Там играют техничные ребята, бразильцы, а Соболев не такой. Но в конце концов он с ними тренируется и сейчас находится в хорошем состоянии. Почему вызывают непонятно кого, а его нет? Это никто не объясняет, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что сейчас национальная команда сильнее той, что была до отстранения. В ноябре 2021 года сборная России провела последний официальный матч перед отстранением, уступив на выезде Хорватии (0:1) в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022.