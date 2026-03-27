Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Россия
:
Никарагуа
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
42.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
П1
X
П2

Кафанов: с Никарагуа сыграют два вратаря, остальные — с Мали

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как будет распределяться игровое время между пятью вратарями, вызванными в состав национальной команды. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 27 марта, сборная России в Краснодаре против Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге примет Мали. На эти матчи было вызвано пять вратарей: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Максим Бориско («Балтика»).

«В расширенном списке было пять вратарей, потому что абсолютно все пятеро играют стабильно в своих клубах, начиная с августа. Очень сложно было отдать кому-то предпочтение. В расчет брались и матчи, и статистика, которая говорит о том, что у них у всех примерно одинаковый высокий процент отражения ударов, игры ногами, сейвов. И какие бы мы цифры не смотрели, которые помогут определить в чем кто-то хуже или лучше, они говорят о том, что все эти вратари проводят один из лучших своих сезонов.

Это второй раз за пять лет работы в сборной, когда решили оставить пятерых вратарей в окончательном списке. И если в первом случае мы не знали, кто у нас первый номер, а кто второй, здесь наоборот — все пять вратарей соответствуют уровню сборной. Распределять время хотели так, что два вратаря сыграют в первом матче в Краснодаре. Естественно, один из них это — Матвей в любом случае. Потому что это его город и его команда. Остальные трое должны будут уехать в Питер и готовиться к следующему матчу», — сказал Кафанов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара», за который он выступал с 2017 по 2024 год. Летом 2024 года он за 20 млн евро перешел в «Пари Сен-Жермен».

Товарищеский матч Россия — Никарагуа стартует в 19:30 по московскому времени. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, команда Никарагуа — 131-е.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше