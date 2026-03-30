Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.10
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2

«Высший уровень». В Никарагуа оценили организацию матча с Россией

Россия обыграла Никарагуа со счетом 3:1.

Спортивный директор сборной Никарагуа Хавьер Салинас поделился мнением об организации игры с российской командой и взаимодействии с РФС.

— Как вы оцениваете взаимодействие с Российским футбольным союзом?

— Все прошло очень профессионально. Мы обменялись информацией, подписали контракт — все как обычно. Россия проводила чемпионат мира восемь лет назад, у федерации есть огромный опыт. Было бы удивительно, если бы организация матча была на низком уровне, но нет — все прошло на высшем уровне.

— Считаете ли вы, что матч с Россией поможет Никарагуа в подготовке к отбору на чемпионат мира 2030 года?

— Это важный шаг. Чтобы пройти отбор, нужно работать ежедневно в течение многих лет, а не за неделю до матчей. У нас в сборной много молодых игроков, и такие встречи дают им бесценный опыт. Мы благодарны России, Ирану и Уругваю за то, что они соглашаются сыграть с нами, сборной, которая находится на 130-м месте в мировом рейтинге. После каждого такого матча мы становимся сильнее, — сказал Салинас Metaratings.ru.

Матч между Россией и Никарагуа состоялся 27 марта в Краснодаре и завершился победой хозяев со счетом 3:1. 31 марта сборная России сыграет с командой Мали в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 20:00 мск.

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
Оскар Асеведо
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
