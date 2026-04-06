Вратарь сборной Боснии — о поведении Доннаруммы: «Я был шокирован»

31 марта сборная Италии проиграла Боснии и Герцеговине в серии пенальти решающий стыковой матч за выход на чемпионат мира 2026. Во время серии пенальти между двумя вратарями произошел конфликт.
«Доннарумма разорвал листок бумаги, на котором я написал информацию о пенальтистах сборной Италии, но, к счастью, у тренерского штаба был запасной экземпляр: мы хорошо подготовились к любому развитию событий. Честно говоря, я не мог поверить в происходящее, со мной такое случилось впервые. Мы с Доннаруммой начали спорить, потом я подошел к судье, чтобы попытаться убедить его, что мой соперник заслуживает желтой карточки. Я посчитал поведение Джиджио крайне неспортивным. В итоге мы победили, и некоторые говорят, что это карма», — приводит слова Василя La Gazzetta dello Sport.
Сам вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признался, что плакал после непопадания национальной команды на чемпионат мира-2026.
Боснийские футболисты во второй раз в истории вышли в финальную часть мировых первенств. Ранее они играли на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, где не сумели выйти из группы, заняв в ней третье место после поражений от Аргентины и Нигерии, а также победы над Ираном. На ЧМ-2026 подопечные Сергея Барбареза сыграют в группе B вместе со сборными Канады, Катара и Швейцарии.
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти