Вратарь сборной Боснии — о поведении Доннаруммы: «Я был шокирован»

«Доннарумма разорвал листок бумаги, на котором я написал информацию о пенальтистах сборной Италии, но, к счастью, у тренерского штаба был запасной экземпляр: мы хорошо подготовились к любому развитию событий. Честно говоря, я не мог поверить в происходящее, со мной такое случилось впервые. Мы с Доннаруммой начали спорить, потом я подошел к судье, чтобы попытаться убедить его, что мой соперник заслуживает желтой карточки. Я посчитал поведение Джиджио крайне неспортивным. В итоге мы победили, и некоторые говорят, что это карма», — приводит слова Василя La Gazzetta dello Sport.