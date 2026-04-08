СМИ: Анчелотти останется главным тренером сборной Бразилии до 2030 года

Итальянец останется самым высокооплачиваемым специалистом сборной.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) подготовила новый контракт для главного тренера сборной, сообщает ESPN Brazil.

Все условия соглашения уже согласованы, и специалисту осталось лишь подписать документ. Ожидается, что это произойдет онлайн до старта чемпионата мира 2026 года.

Договор рассчитан до 2028 года, когда состоится Кубок Америки, и включает опцию автоматического продления до ЧМ-2030. Зарплата Анчелотти сохранится на уровне 10 миллионов евро в год, что оставит его самым высокооплачиваемым тренером национальной команды.

Итальянец возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года. На чемпионате мира-2026 сборная Бразилии сыграет в группе С с национальными командами Марокко, Шотландии и Гаити.