СМИ: Анчелотти останется главным тренером сборной Бразилии до 2030 года

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) подготовила новый контракт для главного тренера сборной, сообщает ESPN Brazil.
Все условия соглашения уже согласованы, и специалисту осталось лишь подписать документ. Ожидается, что это произойдет онлайн до старта чемпионата мира 2026 года.
Договор рассчитан до 2028 года, когда состоится Кубок Америки, и включает опцию автоматического продления до ЧМ-2030. Зарплата Анчелотти сохранится на уровне 10 миллионов евро в год, что оставит его самым высокооплачиваемым тренером национальной команды.
Итальянец возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года. На чемпионате мира-2026 сборная Бразилии сыграет в группе С с национальными командами Марокко, Шотландии и Гаити.