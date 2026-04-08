Кафанов поставил Акинфеева на третье место в Клубе Льва Яшина

Виталий Кафанов составил тройку лучших голкиперов из клуба имени Яшина.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал свою тройку лучших голкиперов из Клуба имени Льва Яшина.

В этот символический клуб входят отечественные вратари, которые провели не менее 100 «сухих» матчей в официальных турнирах.

 — Можете составить свой субъективный топ-3 вратарей из Клуба Льва Яшина? В списке, например: Акинфеев, Дасаев, Черчесов, Яшин, Овчинников, Рудаков, Филимонов, Малафеев, Кавазашвили, Чанов, Шунин.

— Каждый из этих вратарей — выдающаяся личность, оставившая заметный след в истории футбола. Если же говорить о моей личной тройке, то я бы расставил их так: 1 — Лев Яшин, 2 — Ринат Дасаев, 3 — Игорь Акинфеев, — приводит слова Кафанова «Советский спорт».

Вратари попадают в Клуб Льва Яшина по достижении отметки в 100 «сухих» матчей за карьеру. При этом Кафанов отметил, что вряд ли рекорд Акинфеева по «сухим» матчам будет побит нынешним поколением.

«Рекорд Игоря вряд ли будет побит сегодняшним поколением вратарей. Это практически невозможно по той простой причине, что для этого надо начинать карьеру в 16 лет и играть без замен в чемпионате и национальной сборной до 40 лет», — добавил тренер вратарей сборной России.

