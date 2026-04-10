Умер тренер сборной Польши по футболу Яцек Магера

Ассистент главного тренера сборной Польши Яцек Магера скончался на 50‑м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Польский футбольный союз с глубокой печалью и огромным сожалением сообщает о смерти Яцека Магеры, ассистента тренера сборной Польши. Выражаем самые искренние соболезнования семье, друзьям и близким Яцека Магеры», — говорится в заявлении PZPN.

По данным источника, Магера потерял сознание во время пробежки во Вроцлаве утром 10 апреля. Его экстренно доставили в больницу, но усилия врачей оказались тщетны.

В качестве футболиста Магера выступал за польские клубы «Ракув», «Легия», «Видзев» и «Краковия». Он входил в штаб польской сборной во главе с Яном Урбаном с лета 2025 года. До этого Магера тренировал «Шленск», «Легию» и молодежные сборные Польши. Вместе с «Легией» он становился чемпионом страны в качестве футболиста и тренера.