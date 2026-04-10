Умер тренер сборной Польши по футболу Яцек Магера

В качестве футболиста Магера выступал за польские клубы «Ракув», «Легия», «Видзев» и «Краковия». Он входил в штаб польской сборной во главе с Яном Урбаном с лета 2025 года. До этого Магера тренировал «Шленск», «Легию» и молодежные сборные Польши. Вместе с «Легией» он становился чемпионом страны в качестве футболиста и тренера.