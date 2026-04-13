В Федерации футбола Таджикистана опровергли слухи о Зидане

Стеванович возглавил сборную Таджикистана осенью 2025 года. Под его руководством команда провела четыре матча, одержав три победы и один раз сыграв вничью — в ключевой встрече с Филиппинами, которая позволила сборной выйти в финальную часть Кубка Азии-2027. По статистике Стеванович стал лучшим тренером в истории сборной Таджикистана.