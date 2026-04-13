В Федерации футбола Таджикистана опровергли слухи о Зидане

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев опроверг информацию об интересе к Зинедину Зидану.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Кто-то закинул очередную “утку”. Мы не приглашали и не рассматривали Зидана на пост главного тренера сборной Таджикистана. Это неправда. Бюджет нашей федерации не потянет контракт с таким специалистом», — приводит слова Салиева Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Федерация футбола Таджикистана предложила Зинедину Зидану стать новым главным тренером сборной Таджикистана, но специалист отказался, так как уже договорился о работе в национальной команде Франции.

Таджикистан находится на 103-м месте в рейтинге ФИФА.

На прошлой неделе сербский специалист Горан Стеванович покинул пост главного тренера сборной Таджикистана, не сумев договориться с Федерацией футбола страны о продлении контракта. По данным СМИ, тренер рассчитывал на пересмотр финансовых условий соглашения, включая повышение оклада, а также на возможность привлечь в штаб собственных ассистентов.

Стеванович возглавил сборную Таджикистана осенью 2025 года. Под его руководством команда провела четыре матча, одержав три победы и один раз сыграв вничью — в ключевой встрече с Филиппинами, которая позволила сборной выйти в финальную часть Кубка Азии-2027. По статистике Стеванович стал лучшим тренером в истории сборной Таджикистана.

Ожидается, что по окончании чемпионата мира 2026 года 53-летний Зинеддин Зидан возглавит сборную Франции. Он сменит в должности главного тренера Дидье Дешама, который работает с национальной командой с 2012 года.

Зидан всю свою тренерскую карьеру провел в мадридском «Реале», который он покинул в мае 2021 года. Вместе с «королевским» клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов (2016−2018) и дважды становился чемпионом Испании (2017, 2020). Таким образом, Зидан не работал тренером уже почти пять лет.