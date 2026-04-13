В Португалии исключили проведение в ближайшее время матча с Россией

Руководитель отдела коммуникаций и советник президента Федерации футбола Португалии Рикарду Куарежма заявил, что провести товарищеский матч со сборной России в ближайшее время не получится.
— Возможен ли матч Португалия — Россия в этом году?
— В июне у нас уже назначены два товарищеских матча, дополнительного места для ещё одной игры нет. Осенью встреча с Россией тоже невозможна, так как у сборной Португалии стартует отбор к Евро. Наш календарь на этот год полностью заполнен, — отметил Куарежма в интервью корреспонденту Sport24.
Сборная России не участвует в международных соревнованиях с 2022 года. Ранее команда обыграла Никарагуа (1:3), последним на данный момент был матч с Мали, в котором не удалось выявить победителя (0:0).