AFA отвергла обвинения, изложенные в иске против Месси

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отвергла обвинения промоутерской компании VID, изложенные в многомиллионном иске против организации и Лионеля Месси. Об этом сообщает TMZ Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что VID подала многомиллионный иск против AFA и Месси из-за убытков, понесенных вследствие неучастия аргентинца в товарищеском матче против сборной Венесуэлы (1:0). Матч состоялся 11 октября 2025 года в Майами.

В иске отмечается, что VID заплатила AFA семь миллионов долларов за эксклюзивные права на проведение в США выставочных матчей сборной Аргентины против Венесуэлы и Пуэрто-Рико. По контракту Месси должен был отыграть не менее 30 минут в каждой из этих игр, однако в первом матче он не был включен в заявку аргентинской сборной.

«AFA осведомлена о судебном иске, поданном VID. AFA полностью выполнила все свои обязательства по соответствующим соглашениям, включая предоставление сборной Аргентины для участия в обоих матчах в октябре 2025 года. Контракты, платежные ведомости и переписка, имевшие место в то время, могут быть представлены в суде. AFA будет активно защищаться в этом деле и добиваться взыскания миллионов долларов, причитающихся ей от истцов», — сообщил представитель AFA.

В этом сезоне 38-летний Месси провел восемь матчей за «Интер Майами», в которых забил шесть мячей. В ближайшее время он должен принять решение по поводу участия в предстоящем чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Этот мундиаль может стать рекордным шестым в его карьере.

На групповом этапе сборная Аргентины сыграет против Алжира (16 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (27 июня).