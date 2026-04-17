AFA отвергла обвинения, изложенные в иске против Месси

В иске отмечается, что VID заплатила AFA семь миллионов долларов за эксклюзивные права на проведение в США выставочных матчей сборной Аргентины против Венесуэлы и Пуэрто-Рико. По контракту Месси должен был отыграть не менее 30 минут в каждой из этих игр, однако в первом матче он не был включен в заявку аргентинской сборной.