В ФИФА рассматривают альтернативный вариант по допуску России

30 апреля в Ванкувере состоялся Конгресс ФИФА, на котором при этом официально не обсуждался вопрос возвращения российских команд на международные соревнования. По данным источника, в кулуарах в Ванкувере обсуждали вариант с возвращением молодежных сборных до 17 лет и женских команд.
Этот формат поддерживают страны Южной Америки, Африки и Азии.
При этом возвращение основной сборной России и клубов пока выглядит более сложным вопросом. До выборов президента ФИФА нынешний глава организации Джанни Инфантино не намерен форсировать этот вопрос.
Выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года в рамках 77-го конгресса в столице Марокко Рабате.