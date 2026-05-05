В ФИФА рассматривают альтернативный вариант по допуску России

30 апреля в Ванкувере состоялся Конгресс ФИФА, на котором при этом официально не обсуждался вопрос возвращения российских команд на международные соревнования. По данным источника, в кулуарах в Ванкувере обсуждали вариант с возвращением молодежных сборных до 17 лет и женских команд.