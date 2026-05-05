22:00
Арсенал
:
Атлетико
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Ротор
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Лацио
2
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
В ФИФА рассматривают альтернативный вариант по допуску России

Как сообщает Sport24, Конгресс Международной федерации футбола не обсуждал напрямую вопрос о возвращении России, однако подобные разговоры велись в кулуарах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

30 апреля в Ванкувере состоялся Конгресс ФИФА, на котором при этом официально не обсуждался вопрос возвращения российских команд на международные соревнования. По данным источника, в кулуарах в Ванкувере обсуждали вариант с возвращением молодежных сборных до 17 лет и женских команд.

Этот формат поддерживают страны Южной Америки, Африки и Азии.

При этом возвращение основной сборной России и клубов пока выглядит более сложным вопросом. До выборов президента ФИФА нынешний глава организации Джанни Инфантино не намерен форсировать этот вопрос.

Выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года в рамках 77-го конгресса в столице Марокко Рабате.