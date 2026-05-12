Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Сельта
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.90
П2
4.37
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.44
П2
5.44
Футбол. Испания
22:30
Осасуна
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.60
П2
2.71
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Власти Ирана конфисковали имущество бывшего капитана сборной

Иранские власти сообщили об аресте имущества экс-капитана национальной сборной Али Карими, который после эмиграции критиковал руководство страны.

Источник: Reuters

Иранские власти объявили о конфискации недвижимости, связанной с бывшим футболистом сборной страны Али Карими.

Как сообщает Al Arabiya, судебные органы арестовали шесть объектов недвижимости — два коммерческих помещения и четыре жилых объекта.

В заявлении агентства Mizan, связанного с судебной системой Ирана, Карими назвали «предателем родины», который в последние годы активно поддерживал «вражеские силы».

Бывший футболист пока публично не комментировал решение властей.

Во время карьеры Карими выступал за «Баварию» и получил прозвище «азиатский Марадона». После переезда за границу он неоднократно поддерживал протесты против иранских властей и выступал в поддержку монархии, свергнутой после Исламской революции.

В 2022 году власти Ирана заочно обвинили Карими в поддержке протестов, вспыхнувших после смерти Махсы Амини, задержанной полицией нравов.

Сейчас мужская сборная Ирана готовится к участию в чемпионате мира, который пройдет в США. На фоне конфликта Ирана с Израилем и Соединенными Штатами внимание к команде остается повышенным.