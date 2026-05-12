Власти Ирана конфисковали имущество бывшего капитана сборной

Иранские власти объявили о конфискации недвижимости, связанной с бывшим футболистом сборной страны Али Карими.
Как сообщает Al Arabiya, судебные органы арестовали шесть объектов недвижимости — два коммерческих помещения и четыре жилых объекта.
В заявлении агентства Mizan, связанного с судебной системой Ирана, Карими назвали «предателем родины», который в последние годы активно поддерживал «вражеские силы».
Бывший футболист пока публично не комментировал решение властей.
Во время карьеры Карими выступал за «Баварию» и получил прозвище «азиатский Марадона». После переезда за границу он неоднократно поддерживал протесты против иранских властей и выступал в поддержку монархии, свергнутой после Исламской революции.
В 2022 году власти Ирана заочно обвинили Карими в поддержке протестов, вспыхнувших после смерти Махсы Амини, задержанной полицией нравов.
Сейчас мужская сборная Ирана готовится к участию в чемпионате мира, который пройдет в США. На фоне конфликта Ирана с Израилем и Соединенными Штатами внимание к команде остается повышенным.