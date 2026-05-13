В Египте высказались об участии Салаха в матче со сборной России

Салах также примет участие в Чемпионате мира 2026 года в составе сборной Египта. Команда из Северной Африки попала в одну группу с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире сыграют 48 команд.