В Египте высказались об участии Салаха в матче со сборной России

28 мая в Каире состоится товарищеская игра между сборными России и Египта.
«Салах, скорее всего, сыграет со сборной России», — сказал Абу Захра в беседе с корреспондентом Sport24.
В сезоне-2025/2026 Салах провел за «Ливерпуль» 39 матчей во всех турнирах. Египтянин забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Летом футболист покинет команду.
Салах также примет участие в Чемпионате мира 2026 года в составе сборной Египта. Команда из Северной Африки попала в одну группу с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире сыграют 48 команд.