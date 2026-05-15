УЕФА наказал Латвию поражением 0:3 за отказ играть с Беларусью

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил сборной Латвии до 19 лет техническое поражение за отказ играть со сверстниками из Беларуси в отборе на Евро-2027.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA

Матч должен был пройти сегодня в Сан-Марино, однако латвийцы не вышли на игру. На прошлой неделе президент Латвийской футбольной федерации (LFF) Вадим Ляшенко заявил, что в текущей политической ситуации латвийские футболисты не будут играть с белорусами.

Таким образом, юношеская сборная Беларуси возглавила свою отборочную группу, не сыграв ни одного матча. В следующих матчах соперниками белорусов станут команды Сан-Марино (18 мая) и Словакии (21 мая). Для выхода в следующий раунд отбора команде надо занять первое место.

В феврале этого года УЕФА присудил технические поражения женским сборным Литвы и Эстонии до 17 лет за отказ играть со сверстницами из Беларуси. После этого белорусские футболистки проиграли команде Мальты (0:1), но все равно заняли первое место в группе и вышли в следующий раунд отбора.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. Белорусские команды не были отстранены, но свои домашние международные матчи проводят на нейтральных полях.