УЕФА наказал Латвию поражением 0:3 за отказ играть с Беларусью

В феврале этого года УЕФА присудил технические поражения женским сборным Литвы и Эстонии до 17 лет за отказ играть со сверстницами из Беларуси. После этого белорусские футболистки проиграли команде Мальты (0:1), но все равно заняли первое место в группе и вышли в следующий раунд отбора.