Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Первая лига
16.05
СКА-Хабаровск
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.30
П2
2.76
Футбол. Первая лига
16.05
Ротор
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.94
П2
8.75
Футбол. Первая лига
16.05
Челябинск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.30
П2
3.04
Футбол. Первая лига
16.05
Волга
:
Факел
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.59
П2
1.81
Футбол. Первая лига
16.05
КАМАЗ
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.38
П2
6.77

Карпин рассказал о стычке с Зиданом в 2002 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вспомнил о стычке с Зинедином Зиданом во время матча против Франции (0:0) в 2002 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Обычная перепалка, ничего сверхъестественного. В любом футбольном матче это может произойти. После игры обе команды собрались в ресторане, общались. Посмеялись, поговорили на футбольные темы, была отличная встреча, атмосфера», — сказал Карпин в рамках фестиваля Российского футбольного союза (РФС) «Магнит футбола».

17 апреля 2002 года сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира в Японии и Южной Корее провела товарищескую встречу с Францией. На тот момент именно «трехцветные» во главе со своим лидером Зинедином Зиданом были действующими чемпионами мира и Европы.

Защитник Биксант Лизаразю сфолил на Карпине, вызвав гнев со стороны российского игрока. В ответ на грубость Валерий оттолкнул француза, что стало началом потасовки. Столкновение привлекло внимание Зинедина Зидана, который бросился в бой, направив свой гнев на Карпина. Однако лидер сборной России не побоялся столь авторитетного соперника. Временно удалось уладить конфликт.

Однако уже спустя несколько секунд во время исполнения штрафного удара мяч был подан высоко Карпин в воздухе напрыгнул на Патрика Виейра, вызвав еще больше эмоций и агрессии. В итоге российский футболист получил жёлтую карточку от судьи. Попытки объясниться привели к новой стычке, в которой участвовали не только Зидан, но и Анри, Лизаразю, Виейра и Тюрам.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше