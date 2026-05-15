Карпин рассказал о стычке с Зиданом в 2002 году

«Обычная перепалка, ничего сверхъестественного. В любом футбольном матче это может произойти. После игры обе команды собрались в ресторане, общались. Посмеялись, поговорили на футбольные темы, была отличная встреча, атмосфера», — сказал Карпин в рамках фестиваля Российского футбольного союза (РФС) «Магнит футбола».
17 апреля 2002 года сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира в Японии и Южной Корее провела товарищескую встречу с Францией. На тот момент именно «трехцветные» во главе со своим лидером Зинедином Зиданом были действующими чемпионами мира и Европы.
Защитник Биксант Лизаразю сфолил на Карпине, вызвав гнев со стороны российского игрока. В ответ на грубость Валерий оттолкнул француза, что стало началом потасовки. Столкновение привлекло внимание Зинедина Зидана, который бросился в бой, направив свой гнев на Карпина. Однако лидер сборной России не побоялся столь авторитетного соперника. Временно удалось уладить конфликт.
Однако уже спустя несколько секунд во время исполнения штрафного удара мяч был подан высоко Карпин в воздухе напрыгнул на Патрика Виейра, вызвав еще больше эмоций и агрессии. В итоге российский футболист получил жёлтую карточку от судьи. Попытки объясниться привели к новой стычке, в которой участвовали не только Зидан, но и Анри, Лизаразю, Виейра и Тюрам.