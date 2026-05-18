Сборную Украины впервые в истории возглавил иностранный тренер

Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Андреа Мальдерой рассчитан на два года с опцией продления. Таким образом, впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.
Специалист, которому 18 мая исполнилось 55 лет, ранее никогда не работал главным тренером, однако имеет большой опыт работы ассистентом. Свою тренерскую карьеру он начал в 2006 году в структуре «Милана», где работал с молодежной командой U-19, а затем вошел в штаб первой команды.
Мальдера вернулся в сборную Украины — с 2016-го по 2021 года он работал ассистентом Андрея Шевченко и помог команде дойти до четвертьфинала Евро-2020. Также итальянец работал ассистентом в английском «Брайтоне» и французском «Марселе».
В апреле должность главного тренера сборной Украины покинул Сергей Ребров. Он возглавлял команду с июня 2023 года. Под его руководством сборная пробилась на чемпионат Европы-2024, на этом турнире она заняли последнее место в группе с Бельгией, Румынией и Словакией. В отборе на чемпионат мира-2026 сборная Украины стала второй в своем квартете, сумев выйти в стыковой раунд, однако в полуфинале проиграла шведам (0:3).