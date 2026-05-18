Сборную Украины впервые в истории возглавил иностранный тренер

В апреле должность главного тренера сборной Украины покинул Сергей Ребров. Он возглавлял команду с июня 2023 года. Под его руководством сборная пробилась на чемпионат Европы-2024, на этом турнире она заняли последнее место в группе с Бельгией, Румынией и Словакией. В отборе на чемпионат мира-2026 сборная Украины стала второй в своем квартете, сумев выйти в стыковой раунд, однако в полуфинале проиграла шведам (0:3).