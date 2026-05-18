Кафанов: Хотим по максимуму использовать всех четырех вратарей

В итоговый состав вошли Денис Адамов из «Зенита», Антон Митрюшкин из «Локомотива», Станислав Агкацев из «Краснодара» и Александр Максименко из «Спартака».
«За последние пять лет второй раз случилось так, что вызываются вратари из первой четверки РПЛ. И это не случайно, потому что каждый из них — и Денис Адамов в “Зените” и Антон Митрюшкин, которого недавно “Локомотив” выбрал капитаном, причем заслуженно, — сделали очень много, чтобы “Зенит” и “Локомотив” находились на этих позициях и боролись за медали. На этот сбор впервые с октября вызван Саша Максименко. Нельзя сказать, что прошлой осенью он играл плохо, но, может быть, не так часто выручал команду. В тот момент игра в обороне “Спартака” оставляла желать лучшего, но после зимнего перерыва Саша успел принести “Спартаку” немало очков», — приводит слова тренера пресс-служба РФС.
«Стас Агкацев весной вытащил несколько матчей “Краснодара”. И, наверное, можно сказать, что во всех последних играх он спасал в ключевых эпизодах, когда ситуация могла поменяться в любой момент и “Краснодару” удавалось побеждать. Стас уже два года держит высокую планку, но в отличие от прошлой весны он принес уже немало очков своими спасениями», — добавил Виталий Кафанов.
В рамках летнего сбора команды состоятся три товарищеских матча. 28 мая россияне сыграют со сборной Египта в Каире, 5 июня — с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня — с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
«Мы хотим по максимуму использовать всех четырех вратарей в предстоящих трех матчах. Если смотреть на рейтинг ФИФА, то самым непростым соперником представляется сборная Египта, которая сейчас готовится к чемпионату мира. Но и на две домашние игры мы будем настраиваться серьезно», — отметил Виталий Кафанов.