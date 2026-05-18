Кафанов: Хотим по максимуму использовать всех четырех вратарей

«За последние пять лет второй раз случилось так, что вызываются вратари из первой четверки РПЛ. И это не случайно, потому что каждый из них — и Денис Адамов в “Зените” и Антон Митрюшкин, которого недавно “Локомотив” выбрал капитаном, причем заслуженно, — сделали очень много, чтобы “Зенит” и “Локомотив” находились на этих позициях и боролись за медали. На этот сбор впервые с октября вызван Саша Максименко. Нельзя сказать, что прошлой осенью он играл плохо, но, может быть, не так часто выручал команду. В тот момент игра в обороне “Спартака” оставляла желать лучшего, но после зимнего перерыва Саша успел принести “Спартаку” немало очков», — приводит слова тренера пресс-служба РФС.