Российский футболист объяснил, почему не стал играть за Нигерию

Нападающий турецкого «Кайсериспора» Герман Онугха в интервью Sport24 рассказал, почему отказался от получения нигерийского гражданства.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

29-летний футболист родился в Москве и вырос в Пензе. Его мать — русская, а отец — нигериец.

«Когда я был в “Копенгагене”, написал представитель нигерийской федерации: “Герман, привет. Знаем, у тебя есть нигерийские корни. Рассматриваешь получение паспорта?” Это помогло бы мне только в клубной карьере. Желания играть за сборную Нигерии у меня не было. Поблагодарил за предложение и отказался. Даже документы не подавал. Хотел сделать паспорт только с одной целью — чтобы было легче в Европе», — сказал Онугха.

В этом сезоне Онугха провел за «Кайсериспор» 28 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. По итогам сезона «Кайсериспор» вылетел из турецкой Суперлиги.

В России Онугха известен по выступлениям за «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин». В августе 2024 года нападающий попал в расширенный состав сборной России, однако в итоговую заявку национальной команды не попал.

Ранее возможностью выступать за сборную Нигерии воспользовались два российских футболиста с нигерийскими корнями — нападающий Питер Одемвингие (2002−2014) и защитник Брайан Идову (2017−2018). Суммарно они провели за «орлов» 74 матча и забили 12 мячей.