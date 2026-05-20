Российский футболист объяснил, почему не стал играть за Нигерию

«Когда я был в “Копенгагене”, написал представитель нигерийской федерации: “Герман, привет. Знаем, у тебя есть нигерийские корни. Рассматриваешь получение паспорта?” Это помогло бы мне только в клубной карьере. Желания играть за сборную Нигерии у меня не было. Поблагодарил за предложение и отказался. Даже документы не подавал. Хотел сделать паспорт только с одной целью — чтобы было легче в Европе», — сказал Онугха.