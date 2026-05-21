«Побольше бы таких матчей». Самедов — об игре Россия — Египет

Сборная России проведёт три товарищеских матча в мае и июне. Соперниками станут национальные команды Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. В 2026 году сборная России провела два товарищеских матча. В марте россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1 и сыграли вничью с национальной командой Мали — 0:0.