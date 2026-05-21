«Побольше бы таких матчей». Самедов — об игре Россия — Египет

В мае и июне команды проведут три товарищеских матча.

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборной России против команды Египта.

Египтяне и россияне сыграют контрольный матч в Каире 29 мая.

«Хороший уровень соперника! Египет — одна из сильнейших африканских сборных. И это отличная проверка для наших ребят. Чем больше будет таких матчей для нашей сборной, тем только лучше», — сказал Самедов «Совспорту».

Расписание матчей национальной команды России:

  • 28 мая, Каир. Египет — Россия
  • 5 июня, Волгоград. Россия — Буркина-Фасо
  • 9 июня, Калининград. Россия — Тринидад и Тобаго

Сборная России проведёт три товарищеских матча в мае и июне. Соперниками станут национальные команды Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. В 2026 году сборная России провела два товарищеских матча. В марте россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1 и сыграли вничью с национальной командой Мали — 0:0.