«Побольше бы таких матчей». Самедов — об игре Россия — Египет

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборной России против команды Египта.
Египтяне и россияне сыграют контрольный матч в Каире 29 мая.
«Хороший уровень соперника! Египет — одна из сильнейших африканских сборных. И это отличная проверка для наших ребят. Чем больше будет таких матчей для нашей сборной, тем только лучше», — сказал Самедов «Совспорту».
Расписание матчей национальной команды России:
- 28 мая, Каир. Египет — Россия
- 5 июня, Волгоград. Россия — Буркина-Фасо
- 9 июня, Калининград. Россия — Тринидад и Тобаго
Сборная России проведёт три товарищеских матча в мае и июне. Соперниками станут национальные команды Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. В 2026 году сборная России провела два товарищеских матча. В марте россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1 и сыграли вничью с национальной командой Мали — 0:0.