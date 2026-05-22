Экс-тренер «Зенита» Манчини мечтает вернуться в сборную Италии

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Роберто Манчини выразил желание вновь возглавить сборную Италии, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, Манчини готов принять зарплату около 2 миллионов евро в год ради возвращения в национальную команду. Окончательное решение будет за новым президентом Итальянской федерации футбола (FIGC), который станет известен после выборов в июне. На пост также претендуют главный тренер «Наполи» Антонио Конте и наставник «Милана» Массимилиано Аллегри.
Роберто Манчини руководил сборной Италии с 2018 по 2023 год и выиграл с командой Евро-2020. Ранее он работал в «Интере», «Манчестер Сити», «Зените» и ряде других клубов.
На данный момент у мужской сборной Италии по футболу нет постоянного главного тренера. Пост остается вакантным после ухода Дженнаро Гаттузо. Временные обязанности исполняет Сильвио Бальдини, который также тренирует молодежную сборную (до 21 года).