Мексика с Чавесом обыграла Гану в товарищеском матче

Сборная Мексики победила команду Ганы со счетом 2:0 в контрольной игре перед чемпионатом мира.

Сборная Мексики по футболу обыграла команду Ганы в товарищеском матче. Встреча прошла в Пуэбле и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Мексиканцы открыли счет уже на 2-й минуте: отличился Брайан Гутьеррес. Во втором тайме преимущество команды увеличил Гильермо Мартинес, забивший на 54-й минуте.

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вышел на поле в составе сборной Мексики на 62-й минуте. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес остался в запасе.

Сборная Мексики вместе с США и Канадой примет чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Команда начнет турнир матчем против ЮАР, а также сыграет в группе А с Южной Кореей и Чехией.

Сборная Ганы попала в группу L чемпионата мира. Ее соперниками станут Англия, Хорватия и Панама.