Клуб из КНДР выиграл женскую Лигу чемпионов Азии

Футболистки клуба «Нэкохян» из КНДР стали победительницами женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. В финальном матче, который прошел в Сувоне, команда обыграла японскую «Белезу» со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 44-й минуте. Автором мяча стала Ким Ген Ен.
Для «Нэкохян» этот трофей стал первым в турнирах Азиатской футбольной конфедерации. Победительницы получат 1 миллион долларов призовых.
Во время финала команду из КНДР поддерживали болельщики, в том числе при финансовом участии правительства Республики Корея.
Ранее ТАСС сообщал, что министерство объединения Республики Корея разрешило делегации «Нэкохян» въезд в страну. В Сувон прибыли 39 человек, включая футболисток и тренерский штаб. Это первый визит спортивной команды из КНДР в Республику Корея более чем за семь лет.