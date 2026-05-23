Клуб из КНДР выиграл женскую Лигу чемпионов Азии

Ранее ТАСС сообщал, что министерство объединения Республики Корея разрешило делегации «Нэкохян» въезд в страну. В Сувон прибыли 39 человек, включая футболисток и тренерский штаб. Это первый визит спортивной команды из КНДР в Республику Корея более чем за семь лет.