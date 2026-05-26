Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Карпин считает, что переход игроков из России за рубеж приносит пользу

Валерий Карпин объяснил, почему нашим футболистам полезно играть не в России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fcdm_official

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и хавбека ЦСКА Матвея Кисляка в зарубежный клуб, в частности интерес со стороны ПСЖ.

Карпин отметил, что трансфер российских игроков за границу приносит большую пользу.

«Да, 100%. Дело даже не в том, что они играют не в России, как Головин и Сафонов во Франции. Дело в том, что это игроки высокого уровня. И рядом с ними тот же Кисляк, тот же Батраков — когда вокруг тебя игроки сборной, а мы считаем, что это лучшие игроки России, соответственно, уровень их намного выше, чем, возможно, у твоих партнеров. Когда вокруг тебя все игроки высокого уровня, очень хочется что-то у них перенимать и стремиться достичь такого же уровня», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Напомним, Батраковым, по некоторым данным, интересуются сразу несколько европейских клубов, в том числе и ПСЖ.

