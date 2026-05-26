Ибрагимов рассказал о реакции на вызов в сборную России

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» признался, что звонок Валерия Карпина стал для него неожиданностью.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал о разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным после первого вызова в национальную команду. Видео опубликовано на YouTube-канале сборной России.

«Конечно, неожиданный был звонок, но я очень обрадовался, когда увидел. Но еще есть много, что мне нужно о нем узнать и ему обо мне», — заявил Ибрагимов.

18-летний футболист отметил, что его партнеры и тренеры в «Манчестер Юнайтед» положительно отреагировали на вызов в сборную России.

«Одноклубники были очень рады за меня. И многие спрашивали, еду ли я играть на чемпионат мира. Они не все знают, что Россия пока не может играть», — сказал игрок.

В апреле 2025 года Ибрагимов подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за команду U18, забил три мяча, а также дебютировал за вторую команду клуба.

Ранее полузащитник выступал за юношеские сборные Англии, однако в 2025 году сменил спортивное гражданство и получил право играть за сборную России.

Сборная России 28 мая сыграет с Египтом в Каире, 5 июня встретится с Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня проведет матч против Тринидада и Тобаго в Калининграде.