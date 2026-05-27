Матч сборных России и Египта перенесен на другой стадион

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила о переносе товарищеского матча с Египтом на другой стадион.

Источник: https://t.me/teamrussia

Изначально товарищеская игра должна была состояться на арене «Миср».

— Матч пройдет 28 мая на Каирском международном стадионе — ранее встречу планировалось провести на стадионе «Миср», — говорится в заявлении пресс-службы национальной команды в социальной сети «ВКонтакте».

Вместимость стадиона «Миср» составляет 93 940 зрителей. Каирский международный стадион вмещает в себя 75 000 болельщиков.

Национальная команда после матча в Каире вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи, а клубы РПЛ лишены еврокубков.

В ноябре 2021 года сборная России провела последний официальный матч перед отстранением, уступив на выезде Хорватии в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 0:1.